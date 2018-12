ME grijpt in bij brandjes en ongeregeldheden in Paddepoel

Het is al een paar dagen onrustig in Paddepoel. Zaterdagavond werden hulpverleners bekogeld met zwaar vuurwerk en een politieauto werd vernield. Ook zondag waren er in de wijk verschillende brandjes.



Rond elf uur ’s avonds besloot de politie om toch in te grijpen. Er werden 15 politieauto’s, waaronder een aantal van de ME, ingezet. Ook stond er een brandweerauto paraat en zette de politie honden in. Sommige agenten droegen kogelvrije vesten.



De politie heeft uiteindelijk vijftien aanhoudingen verricht. De arrestanten worden in de loop van maandag verhoord.



De politie laat weten dat ze voor oudejaarsavond geen extra maatregelen gaan nemen. Er staan voldoende manschappen ingepland en er kan ook snel en eenvoudig worden opgeschakeld.