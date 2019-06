Martinitoren heropent met yogales bij zonsopgang

Het officiële startsein van het feestweekend is vrijdag 21 juni om 16.15. De beiaardier van de Martinitoren speelt dan samen met verschillende koren op de Grote Markt het Grönnens Laid. Daarna kan iedereen tot zonsondergang de Martinitoren gratis beklimmen. De volgende ochtend, zaterdag om 05.00 uur staat er een yogales op grote hoogte op het programma. Daarna worden alle Maartens, Martin’s, Mart’s, Maarten’s, Marta’s, Tini’s en Martini’s en trotse Groningers die nog nooit de toren hebben beklommen opgeroepen om zich te melden voor een bijzondere klim op de toren.



Martinitoren Experience



De Martinitoren is het afgelopen jaar flink aangepakt. De toren is ‘ontrommeld’ en de mooiste plekken zijn extra zichtbaar gemaakt. Er zijn meer ruimtes toegankelijk dan voor de verbouwing. Daarnaast is de beklimming een echte cultuurhistorische experience geworden.



De beklimming is een tocht van ontdekken, verwonderen, ervaren, leren en verbeelden, zo meldt Marketing Groningen. Op de eerste trans vertellen de nieuwe borden het verhaal van de omgeving. Net iets hoger is de gloednieuwe filmzaal met een scherm van 7 meter breed. In een film van 10 minuten wordt de geschiedenis van Groningen vanuit het perspectief van de Martinitoren getoond. In de top van de toren op de uurwerkzolder is een bankje geplaatst. Voor kinderen is er een speurtocht met verrassing. Deze aanpassingen en verbeteringen zijn mogelijk gemaakt door de crowdfunding ‘Martinitoren herboren’ en heeft uiteindelijk €56.920 opgebracht dankzij 206 donateurs.



Martinitoren



De populariteit voor de Martinitoren neemt toe. In 2018 beklommen ruim 73.000 bezoekers de toren. Het aantal bezoekers dat jaarlijks de toren beklimt blijft naar verwachting de komende jaren verder stijgen.