Man steekt zichzelf in brand bij bed-bad-broodvoorziening Groningen

Een man heeft zichzelf donderdagochtend in brand gestoken bij de bed-bad-broodvoorziening voor asielzoekers en uitgeprocedeerde vluchtelingen aan de Helsinkistraat in Groningen.

Omstanders hebben eerste hulp verleend aan de man, die daarna door het ambulancepersoneel is behandeld en met brandwonden naar het ziekenhuis is vervoerd.



Het gaat om een bewoner van de bed-bad-broodvoorziening, bevestigt beheerder stichting Inlia. Volgens de directeur gaat het om een verward persoon die woonachtig was in de opvang, zo meldt NU.nl/groningen.



De motivatie van de man is bij de directeur bekend. De stichting had al langer maatregelen getroffen, omdat het al enige tijd niet goed ging met de man.