Magneetvisser vindt honderden punaises in Paterswoldsemeer

Het is niet de eerste keer dat er grote hoeveelheden punaises in het meer worden aangetroffen. Twee jaar geleden werd driemaal een vracht punaises uit het water gevist. Toen werd er aangifte gedaan, omdat zwemmers gevaar liepen: meerdere badgasten haalden hun voeten open.



Dijkman vond vooral veel punaises bij het trappetje naast de zwemplek van Standpaviljoen Paterswoldsemeer. ‘‘Verderop bij het stukje grasland dat het water ingaat, liggen ze ook. En bij de loopbrug’’, zegt de magneetvisser tegenover de krant.



Hij vermoedt dat de punaises er al een poosje liggen, maar zeker nog geen twee jaar. ‘‘Dan zijn ze wat fletser van kleur en roestiger.’’



Dijkman leverde de punaises in bij het paviljoen. ‘‘Daar kreeg ik als dank een bak koffie. En ze wisten al dat er punaises lagen’’, aldus Dijkman.