Live-debat RTV Noord afgelast vanwege schietpartij Utrecht

Het debat in het Provinciehuis zou maandagavond om half zeven plaatsvinden. Daarbij zou een groot deel van de lijsttrekkers aanwezig zijn. In navolging van de landelijke campagne, is ook de provinciale campagne tot nader orde stilgelegd.



Voor dinsdagavond staat nog een ander verkiezingsdebat op RTV Noord gepland. Maandagavond gaat Commissaris van de Koning René Paas met de lijsttrekkers in gesprek om te kijken of dat debat wel doorgaat.



Maandagochtend vond er in Utrecht een schietincident plaats, waarbij meerdere slachtoffers vielen. Een terreurdaad wordt niet uitgesloten. In Utrecht is het dreigingsniveau verhoogd naar 5. Dat is nog nooit eerder in Nederland gebeurd.