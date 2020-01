Lichaam in auto Van Starkenborghkanaal is van vermiste vrouw

Het stoffelijk overschot dat de hulpdiensten donderdagavond in het Van Starkenborghkanaal bij Gaarkeuken in een auto hebben aangetroffen, is van de vermiste 41-jarige vrouw uit Feerwerd. Dat meldt de politie.

Volgens de politie is er geen sprake van een misdrijf. Het stoffelijk overschot van de vrouw is overgedragen aan de nabestaanden en het onderzoek is afgerond.



De vrouw verliet in de nacht van dinsdag op woensdag in overspannen toestand haar woning in Feerwerd. Daarna werd een zoekactie ingesteld.



Daarbij werd eerst in de buurt van Gaarkeuken een auto uit het water gehaald. De auto bleek niet van de vermiste vrouw te zijn. Niet veel later werd haar auto alsnog gevonden.