Lentis-topman Martin Sitalsing terug naar politie

Sitalsing heeft er bij de politie een flinke carrière opzitten. Hij begon als agent en inspecteur in Amsterdam. Daarna werd hij teamchef in de hoofdstad, waarna Sitalsing werd benoemd tot districtschef in Groningen. In 2005 werd Sitalsing plaatsvervangend korpschef in Friesland en vier jaar later vertrok hij naar Twente als korpschef.



Sitalsing, geboren in Suriname, wilde bij de vorming van de Nationale Politie graag een van de elf eenheidschefs worden. Hij kwam echter niet op de shortlist van elf agenten die in aanmerking kwamen voor zo’n post. Toen besloot hij de politie te verlaten en aan de slag te gaan als voorzitter van de raad van bestuur van Lentis. Hij liet zich in die periode vaak kritisch uit over de Nationale Politie.



De politie zou volgens bronnen nu alsnog kiezen voor Sitalsing als eenheidschef. De benoeming is officieel nog niet naar buiten gebracht.