Lefier gaat honderden risicobalkons in Stad onderzoeken

Volgens De Boer lopen bewoners van de woningen die nog moeten worden onderzocht 'theoretisch gevaar'. Hoe groot dat gevaar is en om welke balkons het precies gaat, werd door de topman niet gezegd. Wel liet hij weten dat het vermoedelijk om een of twee complexen gaat. In totaal heeft de woningcorporatie drieduizend woningen met vergelijkbare balkons als die aan de Westindischekade.



Afgelopen maandag werd bekend dat alle balkons van de flats aan de Westindischekade moeten worden versterkt. Het gaat om 153 balkons. Onderzoek wees uit dat bij de bouw van de balkons in de jaren ‘50 zout was gebruikt om het beton sneller te laten drogen. Hierdoor is de bewapening van de balkons gaan roesten.



Om de balkons veilig te maken, worden carbonstaven in de balkonvloer geboord en worden de ballustrades vastgezet met metalen beugels. Verder worden de onderdorpels van de balkondeuren vervangen en wordt de vloeraansluiting behandeld zodat er geen vocht meer kan binnendringen.