Leerlingen Karrepad woensdag weer naar school

De leerlingen van obs Karrepad kunnen woensdag weer naar school. Het Karrepad was afgelopen dagen dicht na een grote brand in de nacht van zaterdag op zondag. Daarbij werd het gymlokaal in de as gelegd en liep de school waterschade op.

De brandweer kon voorkomen dat de brand oversloeg naar de school en het gebouw van kinderopvang SKSG.



Volgens de directie van het Karrepad is het terrein van de school en rond de gymzaal weer vrijgegeven door de hulpdiensten. Zowel de lokalen van de midden- als bovenbouw zijn veilig verklaard door de gemeente. De bouwkundige structuur van de gebouwen is niet aangetast, er zijn geen schadelijke stoffen vrijgekomen bij de brand en de luchtzuiverheid is na de schoonmaakwerkzaamheden positief getest, zo meldt de school.



De school laat weten dat er alles aan wordt gedaan om de leerlingen na de ‘indrukwekkende gebeurtenis’ een warme terugkeer op school te geven. Zo wordt er bijvoorbeeld gezorgd voor een prettige geur (op natuurlijke basis) in de school en is er gekozen voor het plaatsen van noodglas in plaats van hout in de beschadigde kozijnen.



Camerabewaking



Volgens het Karrepad heeft de politie twee brandhaarden gevonden die wijzen op brandstichting. Om herhaling te voorkomen, worden er camera’s geplaatst.