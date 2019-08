Laatste dag Noorderzon: Noorderzondag!

Het einde is nu echt in zicht: vandaag, zondag, is de laatste dag van Noorderzon. Dat betekent dat het er zondagavond om 23.00 uur weer op zit voor dit jaar. Tot die tijd kun je nog genieten van Noorderzondag, de traditionele laatste festivaldag.

Tijdens Noorderzondag stroomt het plantsoen helemaal vol met culturele groepen en organisaties die samen het culturele jaar komen openen. Bezoekers kunnen hier inspiratie opdoen voor het nieuwe culturele seizoen. Struin over de gezellige culturele markt en leer van alles over de organisaties bij de kraampjes, doe mee aan één van de vele workshops of geniet op verschillende plekken in het plantsoen van live optredens en muziek.



Foto: Twitter, Peter Wiersema