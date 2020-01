Kunnen we binnenkort écht rodelen op de Kardingeberg in Stad? ‘Grap op kantoor’ wordt na twee jaar concreet

Het plan ontstond in 2017 min of meer als een grap op kantoor. Marco van Dijk, mede-eigenaar van Zakelijkglasvezel.nl, gooide het na een vakantie in Duitsland in de groep. “Hij had daar een rodelbaan gezien en dacht: dit is ook wel wat voor de Kardingeberg in Groningen”, legt compagnon Roel Kuper uit.



Een stagiaire maakte een video van het plan. Daarmee deden de bedenkers mee aan de Open Raad, een initiatief van Let’s Gro waarmee burgers met initiatieven konden aankloppen bij de gemeenteraad van Stad. Kuper: “Ons voorstel werd aangenomen: 25 voor, drie tegen.”



Vervolgens bleef het lange tijd stil, maar achter de schermen werkten de Stadjers hard aan de plannen voor de baan. ,,We hebben vooral heel veel mensen gesproken. Er komt klaarblijkelijk ontzettend veel bij kijken. Uiteindelijk hebben Marjet Woldhuis van 100% Groningen en Geeske de Vries van de VVD Groningen ons aan de juiste ambtenaren gekoppeld en deuren geopend. Zij zijn heel belangrijk geweest”, aldus Kuper.



Inmiddels ligt er een concreet plan, dat het duo binnen nu en drie weken ter beoordeling opstuurt naar de gemeente. Volgens de initiatiefnemers heeft het een ‘redelijke kans van slagen’. De rodelbaan komt aan de zuidkant van de Kardingeberg en wordt met 468 meter de langste van Nederland. Bovenop de berg wordt een torentje gebouwd, waarmee de karretjes snelheid kunnen maken.



Bij de plannen houden de initiatiefnemers rekening met de andere gebruikers van de berg en moeten de fietsers die afdalen van de berg op de downhill track de rodelaars zelfs kruisen. Kuper: “Dan denk ik bijvoorbeeld aan bruggetjes. Hoe dan ook betekent de rodelbaan een enorme boost voor de stad. We krijgen nu al enorm veel reacties en het enthousiasme is groot.”



Als de initiatiefnemers groen licht krijgen van de gemeente, willen ze investeerders aan zich binden om de financiën rond te krijgen. “We hebben de eerste oriënterende gesprekken gevoerd. Bovendien willen we er een maatschappelijk project van maken: van Groningers, voor Groningers. We richten stageplekken in voor bijvoorbeeld studenten van Noorderpoort en we bieden mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een functie aan.’’



Als het meezit, verwacht Kuper dat in 2021 de eerste rodelaars kunnen afdalen van de Kardingeberg. Wil je de ontwikkelingen over de rodelbaan volgen? Dat kan op Facebook en Instagram.