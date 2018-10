Azim A., de Korrewegschutter, gaat in hoger beroep. De 21-jarige man schoot in oktober vorig jaar een willekeurige fietser neer. Die raakte daarbij blijvend verlamd.

A. werd vorige week door de rechtbank in Groningen veroordeeld tot tien jaar cel en tbs met dwangpleging. Aan RTV Noord liet zijn advocaat weten dat de maatregel tbs met dwangpleging niet kon worden opgelegd, omdat er geen geschikte rapporten voor zouden zijn. Het Openbaar Ministerie (OM) laat aan NU.nl weten nog geen besluit over een eventueel hoger beroep te hebben genomen.



A. wordt verdacht van het neerschieten van een 21-jarige student op 15 oktober 2017. De student fietste door de stad en werd op de Korreweg staande gehouden door enkele mannen. Zij vroegen of hij iets wilde drinken, trokken aan zijn fiets en begonnen hem te duwen en te slaan.



Toen het slachtoffer probeerde weg te rennen, werd hij vijf keer beschoten. De student werd drie keer getroffen door een revolver. Hij werd onder meer in zijn rug geraakt. Door het schietincident zit het slachtoffer in een rolstoel en is hij verlamd geraakt.