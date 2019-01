Koningsdagfestival Kingsland keert terug op de Drafbaan

“We zijn super blij dat we dit jaar voor de derde keer terugkeren op de Drafbaan. We zijn nog steeds groeiend in Groningen en gaat dit jaar met een nieuw muzikaal programma weer een nieuwe stap maken”, vertelt organisator Mitchel Bovenlander. Met grote headliners uit de internationale dance scene en grote namen uit de Nederlandse hiphopwereld, is Kingsland sinds 2013 hét grootste muziekfestival tijdens Koningsdag.



Kingsland is niet alleen het grootste muziekfestival tijdens Koningsdag, maar ook het grootste eendaagse muziekfestival van Nederland. In 2018 bezochten 125.000 bezoekers het evenement verdeeld over vier steden. Met een extra stad verwachten de organisatoren dit jaar nog meer bezoekers te kunnen verwelkomen. In 2013 vond de allereerste editie van Kingsland plaats in Amsterdam, nadat de regelgeving rondom gratis festivals in de binnenstad werd aangepast. Na de succesvolle kick-off breidde het festival uit naar Den Bosch, Groningen en Twente. Daar komt dit jaar Rotterdam bij. Bezoekers kunnen op Kingsland terecht voor verschillende muziekstijlen, variërend per stad van EDM, eclectic, hardstyle, deephouse tot techno, verzorgd door de grootste artiesten van het moment op verschillende podia. Nationale en internationale DJ’s hebben in de afgelopen jaren op Kingsland gestaan. Onder meer Martin Garrix, Hardwell, Axwell ^ Ingrosso en Tiësto stonden eerder al op Kingsland.



De volledige line-up wordt binnenkort bekendgemaakt en de kaartverkoop voor Kingsland Festival start voor alle steden op 7 februari 2019 om 12:00 uur. Meer informatie en pre-registreren voor tickets via kingslandfestival.nl.