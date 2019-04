Koningsdag in Groningen: dit is er te doen!

Mainstage Vismarkt: Nielson



Op veel plekken in de stad is er (live) muziek, maar het hoofdpodium is op de Vismarkt. Niemand minder dan Nielson (Sexy als ik dans) beklimt zaterdagavond het podium voor een spetterend optreden. Ook onder nadere Nile Rodgers en Luminaze staan geprogrammeerd. Overdag is er kinderdisco. Meer info>>



Grachtenfestijn



Op Koningsdag is het in de héle stad feest, en dus ook op het water! Want op en rond de Diepenring wordt deze Koningsdag de Grachtenparade georganiseerd. De naam doet het al een beetje vermoeden: talloze bont versierde boten en bootjes trekken dan in een lange parade door de Groningse diepenring, de grachten dus. Het is de zesde editie van het duurzame festival. De start van de parade is bij het Ludinaterras, ter hoogte van de Ebbingebrug. Meer info>>



Kingsland



Zin om lekker met de voetjes van de vloer te gaan? Het Stadspark is het decor van dancefestival Kingsland. De Zweedse DJ Alesso, die met het nummer Heroes een wereldhit scoorde, is de hoofdact, maar ook Bassjackers, Headhunterz, Jay Hardway, Jonas Blue, Julian Jordan, Justin Mylo, Sem Vox, Sunnery James & Ryan Marciano, W&W en Yellow Claw beklimmen de main stage. Er zijn in totaal drie podia. Meer info>>



Vrijmarkt



Geen Koningsdag in Groningen zonder de befaamde Vrijmarkt op de singels. Op de Ubbo Emmiussingel, Praediniussingel, Ganzevoortsingel en Coehoornsingel kun je van 09.00 tot 17.00 uur slenteren langs de talloze kraampjes en kleedjes, vol met tweedehands spulletjes.



Kindervrijmarkt Westerhaven



De Westerkade wordt omgetoverd tot een kindervrijmarkt. De jongste feestvierders verkopen hier onder andere hun oude speelgoed en boeken.



En meer: In de Zwanestraat is een braderie en de Ossenmarkt wordt omgetoverd tot familieplein. Er is live-muziek in onder andere de Poelestraat en in de Ellebogenbuurt.

Foto's: Marketing Groningen