Koning Willem-Alexander opent nieuwe ziekenhuis in Scheemda

De koning verricht de opening samen met dertig inwoners uit de regio, dat door het ziekenhuis wordt bediend. Na de opening krijgt de koning een rondleiding en gaat hij in gesprek met medewerkers van het ziekenhuis.



Het Ommelander Ziekenhuis Groningen is zeer vereerd dat de Koning ingegaan is op de uitnodiging om de opening te verrichten. Voorzitter van de Raad van Bestuur Albert Koeleman: “Wij vinden het van groot belang dat dit ziekenhuis wordt geopend door de inwoners van de regio. Het is immers hun ziekenhuis. Maar we hebben ook altijd gevonden dat daar potentieel één persoon aan toegevoegd mocht worden: en dat is de Koning. We zijn dan ook zeer verheugd dat hij ons komt bezoeken.”

30 Groningers

De 30 Groningers die de opening samen met de Koning verrichten zijn uitgenodigd op basis van de wensen die zij hebben ingestuurd en op basis van de plaats waar zij wonen. Koeleman: “Het is een divers gezelschap uit de hele regio. Van Uithuizen tot Bellingwolde en van Veendam tot Delfzijl. De jongste is 4 en de oudste 84 jaar. Het is dus echt een weerspiegeling van onze patiënten en de inwoners van dit gebied.”



De eerste patiënten werden eind juni in het ziekenhuis opgenomen. Het Ommelander Ziekenhuis in Scheemda heeft de oude ziekenhuizen in Winschoten en Delfzijl vervangen.