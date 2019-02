Komende nacht verkeershinder: Zuidbaan wordt verplaatst en oprit Kempkensberg gaat definitief dicht

Aannemer Herepoort gaat vannacht de zuidbaan van de zuidelijke ringweg verplaatsen. De rijbaan is daarom de hele nacht dicht. Ook de oprit Hereweg/Kempkensberg is vanaf vrijdag 22.00 uur definitief dicht. Voor automobilisten is dit het perfecte moment om na te denken over alternatieve vormen van vervoer. Zo kun je via het beloningsprogramma Gafilevrij tot 275 euro aan cadeaus sparen als je de spits mijdt.

Vanwege de werkzaamheden is de zuidbaan van de ringweg tussen Julianaplein en Europaplein dicht van vrijdagavond 1 februari 22.00 uur tot zaterdagochtend 2 februari 8.00 uur. Daarna rijdt het verkeer richting Hoogezand over de tijdelijke weg. Op deze tijdelijke weg heeft het verkeer nog steeds twee (versmalde) rijstroken. Het deel van de zuidelijke ringweg dat niet meer wordt gebruikt, wordt afgebroken. In februari start de sloop van een deel van het viaduct over het spoor. Uiteindelijk verdwijnt de hele zuidbaan tussen de Hereweg en het Europaplein. Daar komt de verdiepte ligging van de nieuwe zuidelijke ringweg.

Oprit Hereweg/Kempkensberg Met het in gebruik nemen van de tijdelijke weg vervalt de oprit Hereweg/Kempkensberg. Automobilisten uit het zuiden van de stad hebben verschillende alternatieven om richting Hoogezand en Delfzijl te rijden.

Alternatieve vormen van vervoer Voor Groningen Bereikbaar is de omzetting van de rijbaan het perfecte moment om automobilisten te wijzen op andere vormen van vervoer. Zo heeft Groningen een goed OV-netwerk en kun je op de P+R-terreinen gratis parkeren. Ook de fiets vormt een goed alternatief.

Beloning via Gafilevrij Via Gafilevrij kun je sparen voor 275 euro aan OV-tegoed, korting op een e-bike of andere cadeaus. Hoe? Door niet in de spits op de zuidelijke ringweg te rijden. Je spaart punten door thuis te werken, de fiets of het OV te gebruiken of door op andere momenten te werken. Alle informatie over Gafilevrij vind je hier!

