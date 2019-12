Komend voorjaar: maand lang geen treinen

De werkzaamheden hebben alles te maken met het project Groningen Spoorzone . Er wordt gewerkt aan een station dat in de toekomst de verwachte reizigers kan verwerken en zorgt voor een goede bereikbare stad. Daarvoor moet er niet alleen gewerkt worden aan het station, maar ook aan het spoor.



De Vork



Het opstelterrein, waar de treinen parkeren, is nu nog bij het hoofdstation. Dit wordt verplaatst naar een nieuw terrein bij Haren: De Vork. Het terrein is bijna af, alleen het spoor moet erop aangesloten worden. Hier zal onder andere aan gewerkt worden in mei en juni 2020. Daarna is De Vork klaar voor gebruik en zullen de geparkeerde treinen hiernaartoe verhuizen.



Extra spoor



Station Europapark krijgt er een perron bij. Bovendien legt ProRail er een keervoorziening aan, zodat treinen hier binnen kunnen komen, kunnen omkeren en weer kunnen vertrekken. Dankzij het nieuwe spoor kunnen reizigers in de verdere toekomst ook in één keer doorrijden van bijvoorbeeld Leeuwarden naar Groningen Europapark en van Winschoten naar Delfzijl.



Treinvervangende bussen



De vervoerders NS en Arriva zullen bussen laten rijden die de treinen zullen vervangen. Zij zijn bezig met het uitwerken van alle details. In de loop van 2020 zullen wij hier meer informatie over geven.