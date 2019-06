Koen Schuiling krijgt in Den Helder lof en respect, maar ook kritische noot

Hoe heeft de politiek in Den Helder gereageerd op het vertrek van Koen Schuiling? De media in Den Helder, en overig Noord-Holland, sloegen aan het bellen en peilden de meningen. Het Noord-Hollands Dagblad vat het resultaat samen in de kop: ‘Koen Schuiling werd in Den Helder ‘zowel bejubeld als verguisd’

Dat Schuiling zo lang burgemeester is geweest in een politiek lastige stad als Den Helder – sinds 1994 is er niet een burgemeester die langer dan een termijn bleef – is volgens deze krant al een prestatie op zich. ‘Als Schuiling de twee volle termijnen had volgemaakt, zou hij de eerste zijn geweest sinds burgemeester Rehorst in de jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw’, aldus het Noord-Hollands Dagblad.

Toch heeft Schuiling het in die negen jaar niet steeds gemakkelijk gehad. Schuiling ijverde kort na zijn aantreden voor een nieuw stadhuis in Den Helder, samen met het college van B en W, maar daar was een deel van de bevolking niet blij meer. Ook op het gebied van openbare orde nam Schuiling een besluit waar niet iedereen het mee eens was – de ontruiming van het Rob Scholte Museum in 2018.