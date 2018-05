KNMI waarschuwt: regen en onweer op komst

Vanaf vanmiddag 16.00 uur geldt voor de provincie Groningen code geel. Er ontstaan eind van de middag forse onweersbuien. Hierbij valt er plaatselijk zeer veel regen, met wateroverlast tot gevolg. Tevens is er bij de buien kans op hagel en windstoten, zegt het KNMI. De buien verdwijnen in de tweede helft van de avond.



Goed nieuws is er ook: de eerstkomende uren zijn er geen waarschuwingen van kracht.