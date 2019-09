KLM wijkt uit naar Eelde: “Martinitoren vervangt Schipholtoren”

De passagiers bleven wel in het toestel. Het probleem met de radarstoring was snel verholpen.



KLM liet op Twitter weten blij te zijn met de noordelijke uitwijkmogelijkheid: “Goedemorgen Groningen! Aangezien onze toren op Schiphol even uit beeld is, houden we de Martinitoren maar aan als herkenningspunt.”