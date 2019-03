WINACTIE: Loop jij straks gratis mee tijdens de KLM Urban Trail Groningen?

Zondagochtend 14 april keert het populaire evenement, KLM Urban Trail Series, terug naar Groningen met een vernieuwd parcours. De KLM Urban Trail Groningen telt nu ruim 2700 deelnemers. Nieuw aan het parcours toegevoegd is het unieke karakteristieke Groninger Gasunie gebouw.



Opnieuw hoopt de KLM Urban Trail Groningen veel lopers te charmeren met het avontuurlijke, stedelijke parcours van 5 of 10 km door de Groningse binnenstad. Ook de deelnemende locaties, waar deelnemers hardlopend door heen gaan zijn erg enthousiast en openen graag hun deuren voor de vierde editie. Zo wordt er door het monumentale Provinciehuis, hotel Prinsenhof en het Centraal Station van Groningen gelopen. Nieuwe locatie bij dit populaire hardloopevenement is de Gasunie.



Winactie

Deelnemers die zich nog willen inschrijven kunnen dat doen via klmurbantrailgroningen.nl. De GIC mag echter ook twee startbewijzen via Facebook weggeven. Je moet in onderstaande post dan even je hardloopmaatje taggen. En wie weet loop jij dan straks gratis mee!