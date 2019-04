Klimaatactivisten ketenen zich vast aan hoofdkantoor GasTerra

De actievoerders eisen dat Shell en ExxonMobil, de bedrijven achter GasTerra, maatregelen nemen om klimaatverandering te beperken. Er hebben meer dan dertig actievoerders verzameld. Ook de politie is aanwezig, maar die grijpt niet in. De van origine Britse burgerlijke ongehoorzaamheidsbeweging kwam deze week met tienduizenden mensen in vele landen in opstand. In Engeland blokkeren activisten al meer dan een week cruciale punten in de hoofdstad.

