Kinderkopjes Hoge der A maken plaats voor vlakkere keien

De werkzaamheden, die komende week van start zullen gaan, maken onderdeel uit van de herinrichting van het westelijke deel van de Groninger binnenstad. Het Hoge der A speelt daarin een belangrijke rol als onderdeel van de fietsroute langs de diepenring.



Om het historische karakter van de Hoger der A te behouden, is ervoor gekozen de keien niet te vervangen door gele steentjes.



Het werk wordt in twee fasen uitgevoerd: tussen 4 maart en 18 april wordt gewerkt aan het deel tussen de Abrug en de Turftorenstraat en van 29 april tot 22 juli is het traject tussen de Turftorenstraat en de Visserstraat aan de beurt.



Voor auto’s en fietsers is het Hoge der A tijdens de werkzaamheden niet toegankelijk. Voetgangers kunnen wel gewoon van de route gebruik blijven maken.



Kijk voor meer informatie over de aanpak van de binnenstad op Ruimtevoorjou.Groningen.nl.