Kindergraf vernield en onderdeel gestolen op begraafplaats Selwerderhof Groningen

Op begraafplaats Selwerderhof in Groningen is een kindergraf van een zesjarige jongen vernield en een deel er van is weggenomen.

Volgens de politie moet tussen 7 en 12 mei 2019 een deel van een kindergrafje op het nieuwe kinderveld van de begraafplaats Selwerderhof zijn weggenomen.

Het betreft een grafje met een bronzen pot. Op de pot zat een deksel dat bevestigd was met een ketting, deze ketting is doorgeknipt of kapot getrokken en het deksel is weggenomen.

‘Het kunstwerk was gemaakt door het destijds 6-jarige zusje van de overleden jongen. Zij had een vlinder op de deksel gemaakt. Er is dus een zeer hoge emotionele waarde’, aldus de Groningse politie op haar Facebookpagina.