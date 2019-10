Kick Out Zwarte Piet gaat demonstreren in Groningen

Actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) gaat op 16 november opnieuw demonstreren bij de Sinterklaasintocht in Groningen.

Dat bevestigt KOZP-voorman Jerry Afriyie vandaag in de NRC. De actiegroep gaat demonstreren in plaatsen waar “geen of een onduidelijke verandering naar een sinterklaasfeest zonder Zwarte Piet” plaatsvindt, zegt hij.



Naast Groningen gaat KOZP demonstreren in elf andere gemeenten, namelijk in Hoorn, Alkmaar, Heerhugowaard, Leeuwarden, Eindhoven, Den Haag, Den Bosch, Dordrecht, Almere, Nijmegen en Willemstad (Curaçao).



Vorig jaar waren er in Groningen tijdens de Sinterkaasintocht ook demonstraties. Zowel voor- als tegenstanders lieten van zich horen. Op het Emmaplein, waar de tegenstanders van KOZP een plekje hadden, ontstonden toen ongeregeldheden.