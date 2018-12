Kans op troebel water in binnenstad

Het Waterbedrijf gaat in 2019 met de waterleidingen in de Diepenring aan de slag. Als voorbereiding wordt een proefsluiting gedaan. Daarmee worden de geplande werkzaamheden nagebootst om te kijken waar drukproblemen ontstaan. Het Waterbedrijf kan dan snel maatregelen nemen.



Troebel water

Door de werkzaamheden kunnen ijzer- en mangaandeeltjes loslaten en kan er troebel water ontstaan. Troebel water is niet schadelijk voor de gezondheid, maar het advies is om het water niet te drinken. Is het water troebel, dan kun je het beste even de kranen dichthouden en na een half uur het water even goed door laten spoelen. Het water moet dan weer helder worden. Het bruine water kun je volgens het Waterbedrijf prima gebruiken voor de planten.



Volgens het Waterbedrijf kan een lagere druk wel zorgen voor een storing van sprinklerinstallaties. Dat kan verholpen worden door de installatie te resetten.



Voorzorg

Iedereen die zo weinig mogelijk overlast wil hebben, krijgt het advies om een aantal flessen met kraanwater te vullen, zodat je altijd koffie of thee kunt zetten of een maaltijd kunt bereiden.