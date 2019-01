Kaarten voor handbaldames binnen half uur uitverkocht

De oefeninterland tussen de Oranje handbaldames en Duitsland in MartiniPlaza op 22 maart is uitverkocht. In een half uur werden de 2.000 beschikbare tickets verkocht. Er komen nu mogelijk meer kaarten in de verkoop.

Het is voor het eerst dat de handbaldames een oefeninterland in de topsporthal van MartiniPlaza afwerken. Het gaat om één van de wedstrijden in een tweeluik met de Duitse vrouwen. Op 23 maart spelen beide teams nog een keer tegen elkaar, maar ditmaal in het Duitse Oldenburg.



Extra kaarten

Er bestaat een kans dat er nog meer kaarten in de verkoop komen. Een vertegenwoordiger van de handbalbond komt naar Groningen om te kijken of er ook nog kaarten voor de bovenste tribunes in de verkoop gaan. Bij wedstrijden van basketbalclub Donar is er in dezelfde hal plaats voor 4.350 bezoekers.



De Nederlandse en Duitse handbaldames zijn redelijk aan elkaar gewaagd. Tijdens het laatste EK speelden beide teams ook tegen elkaar. Nederland won toen met 27-21.