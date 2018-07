Jumbo Euroborg zes weken dicht voor verbouwing

De Jumbo-supermarkt in de Euroborg zal tussen 4 augustus en 19 september worden omgebouwd tot een Jumbo Foodmarkt. Gedurende deze periode zal de grootste Jumbo in Noord-Nederland zijn deuren gesloten houden, zo meldt het supermarktconcern maandag.

Volgens Jumbo markeert de verbouwing een nieuwe, bijzondere mijlpaal in de ontwikkeling van de winkel in de Euroborg. “In de Jumbo Foodmarkt kunnen klanten straks niet alleen hun dagelijkse boodschappen doen, maar ook volop inspiratie opdoen voor lekkere en gezonde recepten”, aldus het supermarktconcern.

Volgens het bedrijf wordt in de nieuwe foodmarkt ‘het beste van Jumbo en La Place gecombineerd. “Chef-koks en food specialisten zullen ter plekke verse gerechten bereiden in de La Place-wereldkeukens en er is keuze uit een grote diversiteit aan verse seizoens- en streekproducten.”