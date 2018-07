Jouayria (11) verkozen tot nieuwe kinderburgemeester van Groningen

De 11-jarige Jouayria is verkozen tot nieuwe kinderburgemeester van Groningen. Dat maakte wethouder Mattias Gijsbertsen zaterdag bekend tijdens een speciale bijeenkomst in het News Café, vlak naast het stadhuis.

In totaal brachten 3356 Groningers een stem uit op één van de vijf kandidaten. De meeste van hen stemden op Jouayria, die daarmee de huidige kinderburgemeester Javano opvolgt.



De nieuwe kinderburgemeester van Groningen heeft al de nodige politieke ervaring. Zo zat Jouayria in de Raad van Kinderen en was ze het afgelopen jaar lid van de leerlingenraad van haar school.



Haar slogan tijdens de campagne luidde ‘Niet ik! Niet Jij! Maar wij! Wij zijn de toekomst!’.

Loco-kinderburgemeester

Na Jouayria kreeg de 9-jarige Amy de meeste stemmen. Zij wordt daarom loco-kinderburgemeester.