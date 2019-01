Jorge Luis Barragán Castaño wint George Verbergstipendium 2018

Het George Verbergstipendium 2018 is toegekend aan Jorge Luis Barragán Castaño (Bogota, 1991). Dat maakte wethouder Paul de Rook donderdagmiddag bekend in Academie Minerva Hanzehogeschool Groningen. Het stipendium, dat bestaat uit een prijs van € 10.000, is in 2004 in het leven geroepen om jonge, talentvolle kunstenaars te stimuleren zich te ontwikkelen in het buitenland.

Juryrapport

Het juryrapport over Barragán Castaño:“Jorge wil verschillende botanische tuinen bezoeken in Noord-Europa die een verbinding zijn tussen de onderwijsinstelling van een universiteit, het museum en een park; de botanische tuin als alternatieve tentoonstellingsplaats en als aanjager. Niet alleen van wetenschappelijke, maar ook van artistieke kennis. Het onderzoek start in onze eigen Hortus Botanicus, opgericht in 1642 in Groningen en zal eindigen in de Universitaire botanische tuin van Moskou.”



Jury

Naast naamgever George Verberg zelf bestond de jury dit jaar uit Dorothea van der Meulen, voorzitter van de jury en dean Academie Minerva; Nico Gerbenzon, hogeschooldocent opleiding Docent Beeldende Kunst & Vormgeving; Belinda Hak, curator en projectleider Minerva in Context en Robin Punt, hoofd opleidingen Autonome Beeldende Kunst en FMI masters. De jury beoordeelde de vijftien inzendingen en selecteerde vier kandidaten om hun inzending te presenteren. Daarbij werd niet alleen gelet op de inhoud van de plannen en de presentatie. Ook de drijfveren van de kandidaten en de te verwachten betekenis en impact van reis en verblijf voor het werk van de jonge kunstenaars speelden een belangrijke rol. De jury heeft het college van burgemeester en wethouders een winnaar voorgedragen en het college heeft deze voordracht overgenomen.



Tentoonstelling Wouter van der Laan

Na de uitreiking van het George Verberg Stipendium 2018 is de tentoonstelling van Wouter van der Laan, de winnaar van het stipendium 2017 geopend. De tentoonstelling is te zien van 24 januari tot en met 7 februari in de Koepelzaal van Academie Minerva.



George Verberg Stipendium

​​​​​​​Het George Verberg Stipendium is in 2004 door het stadsbestuur van Groningen in het leven geroepen ter gelegenheid van het afscheid van George Verberg als directeur van de NV Nederlandse Gasunie. Het stipendium is bedoeld voor studenten en pas afgestudeerden van de bachelor Autonome Beeldende Kunst en masters MA Painting en MA Media, Art, Design & Technology (MADtech) van Academie Minerva, Hanzehogeschool Groningen. De gemeente Groningen wil hiermee de ontwikkelings-mogelijkheden voor jonge, talentvolle kunstenaars versterken.