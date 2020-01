Johan Remkes geeft Den Haag Groningse les

Groninger Johan Remkes heeft er voor gezorgd dat de jaarwisseling in Den Haag relatief rustig is verlopen. Hij heeft er als waarnemend burgemeester in die stad voor gezorgd dat niet de hardste schreeuwers hun zin krijgen, maar gewoon dat de wet is gehandhaafd, en dat zeuren niet altijd hoeft te worden beloond. Oftewel, les één op z’n Gronings: “Nait soezn”. Want mensen die het risico willen nemen dat hun eigen woonwijk in de fik vliegt, en die willens en wetens het leven van andere buurtbewoners in gevaar brengen, kregen van Johan Remkes ook les twee in het Gronings: “Eem’ normaal doen!”. En les drie: “Afspraak is afspraak, geen gladde praatjes.”

Relatief rustig Het verloop van de jaarwisseling werd met spanning tegemoet gezien in Den Haag. Daar was het de vraag of bewoners van de wijk Duindorp in actie zouden komen tegen het verbod om hoge vreugdevuren aan te steken. Dat verbod was ingesteld door waarnemend burgemeester Johan Remkes, oud-gemeenteraadslid van Groningen en oud-gedeputeerde van Groningen. Tot veler opluchting heeft de strenge en consequente houding er voor gezorgd dat de jaarwisseling relatief rustig is verlopen.

Wapens en drugs Wel meldt het AD dat de voorzitter van het vreugdevuur Duindorp zou zijn aangehouden, omdat hij samen met andere leden van de organisatie de hand zou hebben gehad in de rellen en vernielingen in Den Haag de afgelopen maand. Hij is aangehouden met zes andere verdachten. Bij huiszoekingen zou de politie bij de verdachten bovendien 37- kilo illegaal vuurwerk hebben gevonden, wapens, geld en harddrugs.

Rechte rug Dat de orde nu is gehandhaafd en deze mensen niet hun zin hebben gekregen is van veel groter belang dan alleen voor een wijk in Den Haag. Het betekent namelijk dat populisten die bijvoorbeeld bij iemand als journalist Rutger Castricum betogen dat “de bevolking gelijk heeft”, niet hun zin krijgen. En uiteindelijk levert deze rechte rug veel meer respect op dan mensen naar de mond praten.

Les vier En dat is buitengewoon waardevol in een tijd van opkomend populisme. Johan Remkes heeft daarmee niet alleen Den Haag een dienst bewezen.

En dan nu les vier in het Gronings: een samenvatting van onze waardering van hoe de waarnemend burgemeester Johan het er van afgebracht heeft”: “ ’t Kon minder”.