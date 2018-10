Jeroen de Boer vertrekt als directielid van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG)

De Boer was de rechterhand van Alders, die eind mei opstapte. Alders vertrok nadat minister Wiebes had gesuggereerd dat bijna 1600 huizen minder versterkt hoefden worden, omdat de gaskraan dicht gaat.



Volgens RTV Noord zeggen ingewijden dat De Boer en de waarnemend NCG Herman Sietsma niet op één lijn zaten. Het vertrek van De Boer zou bovendien mede gestuurd zijn door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.



In een verklaring zegt de NCG dat de ingezette koers in het bevingsgebied "niet aansluit bij zijn visie". De Boer vertrekt per 1 december.