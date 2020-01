Jaarwisseling: geweld tegen hulpverleners in Nieuwe Pekela en Muntendam; opstootjes vanmorgen in Groningen

Tijdens de jaarwisseling was er sprake van geweld tegen hulpverleners in Nieuwe Pekela en Muntendam. In de stad Groningen waren er vanmorgen, Nieuwjaarsdag, opstootjes van uitgaanspubliek. In de Merelstraat raakte een man gewond toen hij een vreugdevuur in stapte. Dat meldt de politie Noord-Nederland in verslag van de jaarwisseling in heel Noord-Nederland. De mist maakte het de hulpverleners extra lastig.

Hoogezand In Hoogezand vond rond 22.00 uur een overval op een woning aan de Transportweg plaats. Een man met een bivakmuts heeft daarbij geschoten, waardoor een vrouw lichtgewond raakte. De politie doet onderzoek naar de verdachte en komt graag in contact met getuigen.

Geweld tegen hulpverleners In Nieuwe Pekela bluste de brandweer een brandje op straat. Terwijl brandweerlieden naast de brandweerwagen stonden, gooiden omstanders een vuurwerkbom onder de bluswagen. Een agente, die vlakbij de bluswagen stond, raakte lichtgewond aan haar gezicht. In Muntendam werden vier politieagenten, die bezig waren met de hulpverlening bij een woningbrand, beschoten met een lawinepijl. Zij liepen geen letsel op. Tot op heden werden voor deze incidenten geen verdachten aangehouden. De politie doet onderzoek naar wie de pijl heeft afgeschoten. Hierbij worden nadrukkelijk getuigen gezocht. Mensen die meer informatie hebben of iets hebben gezien, worden gevraagd contact op te nemen met de politie via 0900-8844.