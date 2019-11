Intocht Sinterklaas: Uiteindelijk valt het mee

De intocht van Sinterklaas in Groningen is zonder grote incidenten verlopen. Uiteindelijk is het allemaal meegevallen, hebben voor- en tegenstanders van Zwarte Piet hun mening kunnen geven en zorgde de politie voor een ordentelijke verloop van de intocht van Sinterklaas op deze zaterdag de 16e november.

De intocht van Sinterklaas was met spanning tegemoet gezien. Precies een jaar geleden kon een grote vechtpartij amper worden voorkomen.

Dit jaar was de politie op alles voorbereid. Opmerkelijk was dat voor- en tegenstanders van Zwarte Piet een plek hadden toegewezen gekregen op het Emmaplein. De vrees was dat het daardoor makkelijker zou worden om schermutselingen te laten ontstaan. Maar het tegendeel bleek het geval.

Sinterklaas zelf reageerde ook zeer verstandig door uitvoerig naar de voor- en tegenstanders te wuiven. “Sinterklaas, wie kent hem niet!”, zongen de zogenaamde Hooligans toen Sint hen zwaaiend passeerde.

De vrees was, aldus onze verslaggever ter plekke, dat wanneer Sinterklaas eenmaal gepasseerd zou zijn alsnog de vlam in de pan zou slaan, dat was even een spannend moment, maar niets van dat alles.

Uiteindelijk hield iedereen de emoties in toom, en is in Groningen correct gebruik gemaakt van het recht op demonstratie. Omdat demonstratievrijheid in Nederland ook een zeer hoog goed is, was er geen demonstratieverbod uitgevaardigd. En gelukkig bleken voor- en tegenstanders correct van hun recht gebruik te maken en heeft iedereen zijn mening kunnen geven over hoe hij of zij over Sinterklaas denkt.

Kortom: complimentje aan Groningen ! Aan de politie. Aan het openbaar bestuur. Aan de demonstranten. Aan de organiserende Vereeniging voor Volksvermaken. En zéker ook aan Sinterklaas!