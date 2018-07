Internationale studenten Groningen in bejaardentehuis en op slaapboot

De vraag naar woonruimte is groot bij internationale studenten die in Groningen gaan studeren. De gemeente Groningen zet alles op alles om iedereen vanaf augustus/september te kunnen huisvesten. Daarbij is zelfs een (voormalig) bejaardentehuis ingezet, evenals een slaapboot, een vroegere discotheek en een tentenkamp.

Volgens het Dagblad van het Noorden, dat dit meldt, willen de gemeente Groningen samen met Rijksuniversiteit Groningen en Hanzehogeschool een herhaling van de kamernood van vorig jaar voorkomen.

Volgens de gemeente Groningen is één van de redenen dat de kamernood zo hoog is voor internationale studenten het feit dat de gemeente zich baseert op prognoses van het Kenniscentrum Studentenhuisvesting. Maar volgens de gemeente zijn die prognoses continu te laag: Groningen is populairder dan voortdurend wordt gedacht.

Om de accute probleem op te lossen komen er onder meer 56 kamers in het voormalige chique bejaardentehuis Rikkers Lubbers aan de Heresingel. Ook komen er tijdelijke sleep-in plekken in een voormalig kantoor van Verslavingszorg Noord-Nederland aan de Vondellaan en in een slaapboot in het Eemskanaal.

