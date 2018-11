Inspiratiefestival Let's Gro trekt ruim 16.000 bezoekers

De 6e editie van inspiratiefestival Let’s Gro heeft een recordaantal bezoekers getrokken. In vier dagen tijd namen circa 16.000 mensen deel aan ruim 120 activiteiten rond het centrale thema van dit jaar: ‘Geluk’. Veel bezoekers en toevallige voorbijgangers brachten een bezoek aan de Cubestees, de vier tijdelijke paviljoens op de Grote Markt en de Vismarkt, en de Grote Marktplaats, waar recente archeologische vondsten werden getoond.

De afgelopen dagen waren er volle zalen bij sprekers als de Deense Meik Wiking, schrijver van ‘Hygge, de Deense kunst van het leven’, geluksprofessor Ap Dijksterhuis en klimaatridder Diederik Samsom. Ook is het centrale thema gelinkt aan onderwijsinnovatie, met bijvoorbeeld The Battle of the Schools, gezondheidszorg, klimaat en energie.

Keerzijde van geluk Maar geluk kent ook een keerzijde. Die werd onder meer belicht met de theatervoorstelling over dementie ‘Dag Mama’, die twee keer werd gespeeld in een uitverkocht Der Aa Theater, en een drukbezochte middag over de impact van de aardbevingen in Groningen.

Nieuwe binnenstadsprojecten Tijdens Let’s Gro is ook het startschot gegeven voor een aantal nieuwe projecten in de binnenstad: de herinrichting van de Grote Markt, de Mercado aan de Rode Weeshuisstraat, de renovatie van het Stadhuis en de nieuwe bestemming voor het pompstation van Dudok aan de Diepenring. Ook was er een symposium gewijd aan slimme en duurzame stadslogistiek.

Let’s Gro & het Ommeland Het Ommeland werd ook dit jaar goed vertegenwoordigd tijdens Let’s Gro.Zo verkende een groot aantal bezoekers per bus Haren en Ten Boer, de twee gemeenten die later dit jaar zullen fuseren met Groningen, en Met haakte de gemeente Zuidhorn aan met een middagprogramma vol keynotes over geluk en betekeniseconomie en een netwerkmarkt aan. In Finsterwolde werd het uitverkochte Pompoendiner georganiseerd.

Museum of the Moon Absolute blikvanger van het festival was dit jaar het kunstwerk ‘Museum of the Moon’ van de Engelse kunstenaar Luke Jerram op het Waagplein. Veel binnenstadbezoekers gingen met het zeven meter grote levensechte schaalmodel van de maan op de foto en de speciale ‘maanwandelingen’ onder leiding van RUG-sterrenkundige Theo Jurriens waren ruim voor het festival volgeboekt.