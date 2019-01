Iets minder bezoekers voor Scheepvaartmusuem

Dat komt volgens het museum met name doordat ZomerWelVaart niet doorging. Dat festival trok in 2017 zo’n 12.000 bezoekers.



Ondanks de iets dalende bezoekersaantallen spreekt het museum van een ‘mooi jaar’. Dat was volgens het museum te danken aan succesvolle tijdelijke tentoonstellingen, diverse evenementen en activiteiten zoals de handelsvaart met museumschip de Emma en de beurtvaart op de ZK4.



Grootste trekker was de tentoonstelling ‘Groningen in 3D’ waar ruim 9.000 mensen op afkwamen. De expositie, met stereofoto’s uit de Groninger Archieven, trok met name Stadjers en mensen uit de provincie.



Het Noordelijk Scheepvaartmuseum ontwikkelt zich de komende jaren van puur maritiem museum naar meer algemeen historisch museum van Stad en Ommeland.