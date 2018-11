HupAssen: Noordelijke ondernemers strijden met ludieke actie voor komst F1 naar Assen

Afgelopen week claimde Zandvoort dat het rond zou zijn met de organisatie van de F1. Volgens het circuit in Assen liggen alle kansen nog open. De ondernemers proberen met hun actie extra aandacht te krijgen voor het circuit van Assen.



Er is in Nederland namelijk maar één circuit dat geschikt is voor de Formule 1 en dat is TT Circuit Assen, zo vinden de ondernemers. “Het circuit heeft een enorm rijke geschiedenis in de motorsport, is goed bereikbaar, heeft voldoende tribunes en alle accommodaties voor een F1 circus. TT Circuit Assen is zowel voor motoren als voor Formule 1 auto’s een geweldige baan en behoeft nauwelijks aanpassingen. De TT is het grootste sportevenement van Nederland.”



Hoofdingang Zandvoort

“TT Circuit Assen dus! Om Zandvoort toch een mooie plek in de F1 te gunnen, hebben we boven de A28 een spandoek opgehangen bij de afrit naar het TT Circuit met de tekst: Circuit Zandvoort HOOFDINGANG TT Circuit Assen. Een knipoog en een hart onder de riem voor Assen”, zo stellen de ondernemers in een persbericht.



De ondernemers roepen alle F1-fans op om de hashtag #HupAssen te delen op social media.