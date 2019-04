Huiseigenaren bevingsgebied krijgen op basis van postcode compensatie voor waardedaling

Woningeigenaren in het Groninger aardbevingsgebied worden gecompenseerd voor de waardedaling van hun huis. Dat gebeurt straks op basis van de postcode waar ze wonen. Dat schrijft minister Wiebes in een brief aan de Tweede Kamer.

Niet de absolute waardedaling van een woning, maar de postcode bepaalt straks hoe hoog de compensatie is. De bedragen kunnen oplopen tot tientallen duizenden euro’s. Zo krijgen de inwoners van de gemeente Loppersum een compensatie van tot 12,9 procent van de WOZ-waarde. In gemeentes als Oldambt, De Marne en Zuidhorn ligt de compensatie rond de 2,4 procent.



De nieuwe regeling gaat volgend jaar in. De kosten, die kunnen oplopen tot een heel miljard euro, moeten worden betaald door de NAM. De compensatieregeling vervangt de oude regeling waarbij huiseigenaren pas een vergoeding kunnen claimen op het moment dat ze hun huis verkopen.



De Groninger Bodem Beweging is kritisch op het plan. Zij vinden dat in sommige gevallen de compensatie veel hoger zou moeten zijn.