Hooghoudt gaat voor alcoholvrij

Je kent het oer-Groningse Hooghoudt natuurlijk van de jenever, maar de distilleerder mikt nu op een alcoholvrije spirit. ‘Zero Zero 24’ is de eerste non-alcoholische drank. Het kruidendistillaat op basis van jeneverbes, lavendel en vlierbloesem is een ode aan Rijke Jenever No. 24, die ooit ontworpen is door de 2e generatie Hooghoudt. “De alcoholvrije drank wordt geserveerd met tonic of bruiswater en is ideaal voor de momenten waarop er even niet gedronken wordt - om wat voor reden dan ook”, aldus Hooghoudt.

Met Zero Zero 24 speelt Hooghoudt in op de steeds populairder wordende alcoholvrije dranken. Er waren nog maar weinig non-alcoholische spirits verkrijgbaar en daar willen de Groningers iets aan doen.



“Ook niet-drinkers verdienen de volledige ervaring als ze uitgaan”, zo vindt Lennart Deddens, voormalig Beste Bartender van Nederland, tegenwoordig eigenaar van The Stockroom. “De tijd dat de BOB er een beetje bijhangt met een spa-rood is voorbij en mensen die om gezondheidsredenen niet drinken, willen ook cocktails met diepgang. Zero Zero 24 biedt dat - het heeft echt alles behalve de alcohol en de calorieën.”



Inmiddels staat de vierde generatie aan het hoofd van het Groningse familiebedrijf. Volgens Bert Hooghoudt is Zero Zero 24 een voorbeeld van innovatie op basis van het verleden. “Het is heel bijzonder dat we iets geheel nieuws creëren op basis van het recept dat mijn opa Ludolf Wietse Hooghoudt in de vorige eeuw maakte. Dat maakt Hooghoudt naar mijn idee zo bijzonder en is de reden waarom we nog steeds nieuwe klanten aanspreken”, zegt hij.



De lancering van Zero Zero 24 volgt kort na de onthulling van de nieuwe identiteit en de lancering van RAW Genever en Aged Genever 5 years. Zero Zero 24 is vanaf nu verkrijgbaar bij slijterijen en in de betere horeca. Online kun je de non-alcoholische spirit vinden bij Mitra.nl en vanaf januari 2020 in de webshop van Hooghoudt.