Honderden graven geruimd op Selwerderhof

Volgens de gemeente zijn de huur en rechten op deze graven, uit de beginperiode van der begraafplaats, verlopen.



De ruimingen zijn de afgelopen jaren met de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangekondigd, zegt de gemeente. Zo zijn er onder andere op de begraafplaats informatieborden geplaatst.



Tijdens de ruimingen wordt het betreffende grafveld afgesloten voor bezoekers. De toegangspaden worden uit piëteit afgezet met schermen. Na de werkzaamheden worden de stoffelijke resten in verzamelgraven gelegd. Hiervoor zijn op Selwerderhof vijf kelders bestemd. Op termijn wordt hier een monument bij geplaatst.



De ruiming van graven vloeit voort uit een besluit dat de gemeenteraad van Groningen in 2012 heeft genomen, en is bedoeld om ook in de toekomst voldoende ruimte beschikbaar te houden op Selwerderhof.



De werkzaamheden beginnen op 6 december en duren naar verwachting tot halverwege de maand januari 2020.