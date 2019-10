Honderd boetes voor fietsers tijdens grote controle

Tijdens een grote politiecontrole in de binnenstad van Groningen zijn honderd fietsers beboet. Zo’n 22 fietsers kregen een boete voor bellen of appen op de fiets.

De politie hield op verschillende locaties in het centrum een controle. Zo werden bij de W.A. Scholtenstraat en de Verlengde Oosterstraat fietsers beboet.



In 22 gevallen ging het dus om het gebruiken van de mobiele telefoon op de fiets. Daarnaast gingen 19 fietsers door rood en kregen 48 fietsers een boete voor slechte of geen fietsverlichting. Twee automobilisten werden aangehouden voor het rijden onder invloed van drugs.