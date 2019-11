Hoger beroep van Korrewegschutter dient op 27 februari

De 22-jarige Azim A. is eerder veroordeeld tot tien jaar cel en TBS met dwangverpleging voor het neerschieten van een destijds 21-jarige student. Dat gebeurde in oktober 2017 op de Korreweg. De student fietste toevallig langs, toen hij door Azim A. en een aantal vrienden werd aangesproken. Vanuit het niets vuurde Azim A. vijf kogels af op de student, die daardoor blijvend verlamd in een rolstoel is terechtgekomen. De dader is veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van bijna 370.000 euro aan het slachtoffer.



Azim A. ging in hoger beroep omdat hij het niet eens is met TBS en dwangverpleging. De inhoudelijke behandeling van de zaak is al twee keer uitgesteld, omdat Azim A. moest worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum. De dader weigerde steeds om mee te werken aan onderzoeken. Ook beriep hij zich telkens op z’n zwijgrecht. Pas bij de eerste zitting in het hoger beroep bekende Azim A. dat hij de trekker heeft overgehaald.



Het Gerechtshof in Leeuwarden heeft op 27 februari bijna zes uur uitgetrokken voor de inhoudelijke behandeling in het hoger beroep.