Hogeland Ronde van Groningen krijgt nationale top aan start

Met Metec-TKH (waar Ottema dit jaar rijdt), Alecto (Coen Vermeltfoort de winnaar van de Ster van Zwolle), Monkey Town, Vlasman Cycling en SEG Racing Academy staat het neusje van de continentale zalm aan het vertrek in Uithuizermeeden, waar om 12.05 uur de vrije klassieker door het Groningse land op gang geschoten wordt.



De renners krijgen 172 kilometer voorgeschoteld. Na een lange lus van 161 kilometer door het open Groningse land wacht namelijk ook nog een lus van elf kilometer rond Uithuizermeeden. In vergelijking met vorig jaar is de lus over Lauwersoog uit het parcours gehaald. Daarvoor in de plaats is een lus over Electra terug gekomen. Omdat de teams richting de smalle Trekweg bij Warfhuizen veel minder hersteltijd krijgen, verwacht de organisatie dat de wedstrijd met deze ingreep nóg zwaarder is geworden. Bekijk hier een overzicht van doorkomsttijden in de verschillende dorpen.



De genoemde continentale ploegen nemen het op tegen de beste clubploegen van Nederland. Bij de regionale trots NWVG-Fila is Patrick van der Duin een opvallende debutant. De Drent won twee jaar geleden een zware etappe in Olympia’s Tour. De winnaars van de clubcompetitie 2018 Sensa-Kanjers voor Kanjers ontbreekt niet en met VolkerWessels-Merckx komt een team met continentale aspiraties aan de start. In de gelederen heeft men oud-winnaar Tijmen Eising. Dutch Food Valley CT, Wilton-Volharding, OWC-Zwaluwen, De IJsselstreek, De Peddelaars, De Adelaar, SWABO, Eemland, de Kannibaal en West-Frisia zijn de andere aanwezige clubteams. Met Team Aura Energi is ook een Deense formatie present, waarmee de ronde zelfs een internationaal tintje heeft. Bekijk hier het overzicht van alle deelnemende teams.