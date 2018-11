Historisch schoolgebouw Wiebenga nu een van meest aardbevingsbestendige gebouwen Groningen

Een in architectuur-kringen beroemd oud schoolgebouw in Groningen zal na een ingrijpende opknapbeurt woensdag door de minister van onderwijs worden heropend. Het betreft het Wiebengacomplex aan de Petrus Driessenstraat in Groningen (zie foto) dat nu een van de meest aardbevingsbestendige gebouwen van Groningen is.