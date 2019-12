Het is weer raak: aardbeving van 1.9 bij Garrelsweer

Volgens RTV Noord hebben twintig mensen de beving gevoeld en dit doorgegeven aan de regionale omroep. Op sociale media zijn weinig meldingen van de beving te vinden.



Een inwoonster van het dorp heeft de beving niet gevoeld. "Ik zat gewoon op de bank en kom er nu pas achter dat er een aardbeving is geweest. Ik heb echt niks gemerkt. Heel vreemd", aldus Paula, die laat weten dat haar buren de beving wel hebben opgemerkt.



Het is nog niet bekend of de aardbeving tot schade heeft geleid.



Het is weer wat onrustiger in de Groningse bodem. In november waren er acht aardbevingen. De zwaarste was op 30 november bij Spijk. Daar was een beving met een kracht van 1.4 op de schaal van Richter. De meest recente beving in Garrelsweer was de eerste van deze maand.



Aanvankelijk meldde het KNMI dat de beving een magnitude had van 2.0, maar dat is later bijgesteld.