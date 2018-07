Hero Jan Hooghoudt op 88-jarige leeftijd overleden

In de middag van dinsdag 27 juni is op 88-jarige leeftijd Hero Jan Hooghoudt overleden. Hero Jan was de derde generatie Hooghoudt aan het hoofd van de Groningse familiedistilleerderij. Hij speelde een belangrijke rol gespeeld in de weg naar (inter)nationale bekendheid van het drankenmerk.

De Hooghoudt-spot voor dubbele graanjenever was in 1968 de eerste Nederlandse televisiereclame ooit voor alcoholhoudende drank. “Toen we voor het eerst adverteerden met onze dubbele graanjenever, kregen we kritiek: graan was voor brood, zo was de heersende gedachte na de Tweede Wereldoorlog. Maar we hebben onze kop d'r veur gehouden en de dubbele graanjenever sloeg uiteindelijk wel aan”, zo citeert Hooghoudt zijn voormalige directeur.



Zelf hield Hero Jan veel van kalmoes, een kruidenbitter die hij in 1973 introduceerde. “Het geluk van een borrel wordt te weinig onderkend. Van de afsluiting van de veemarkt tot het slot van een internationale top in Brussel: aan het einde wordt altijd het glas geheven.”



Volgens de website van Hooghoudt is Hero Jan in het bijzijn van zijn naaste familie overleden. Wat de oorzaak van zijn overlijden is, wordt niet gemeld.