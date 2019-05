Helft schademeldingen na aardbeving afkomstig uit gemeente Groningen

Een fors deel van het totaal aantal meldingen van schade na de aardbeving van woensdag komt uit de gemeente Groningen. In totaal kwamen er bij de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen tot nu toe 1526 meldingen binnen. Bijna de helft daarvan kwam uit de gemeente Groningen. Daarmee lijkt de bevingsproblematiek steeds minder een provinciale aangelegenheid in een voor het gevoel van veel Stadjers nog verafgelegen noord-Groningen.

Volgens de Tijdelijke Commissie kwamen 737 van de 1526 meldingen komt uit de gemeente Groningen.

De aardbeving, met als epicentrum Westerwijtwerd, had een kracht van 3,4 op de schaal van Richter en was een van de zwaarste in het gaswinningsgebied.

Onveilige situaties

In totaal kwamen er waren 58 meldingen van onveilige situaties. Daarop werden vijftig adressen bezocht en werden negen meldingen gegrond verklaard. Daarop werden in deze huizen meteen veiligheidsmaatregelen getroffen.

