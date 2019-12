Hardere toon boerenactiegroep FDF: ‘Eerdere acties zullen verbleken bij wat er nu op touw is gezet’

Farmers Defence Force liet maandag eerder al weten dat ze niet uitsluiten dat distributiecentra worden geblokkeerd. Ook bevestigde een woordvoerder dat de actie mogelijk niet publieksvriendelijk wordt, maar dat de boeren niet willen dat het volk zich tegen hen keert.



In een nieuwe brief van FDF, waar RTV Noord over beschikt, is de toon een stuk harder: “De actie zal binnen de kaders van de wet plaatsvinden maar zal keihard zijn”, zegt voorzitter Mark den Oever. “Het statement wat we maken zal overduidelijk zijn en de kracht en de macht van de agrarische sector tonen. Deze zal internationaal doorklinken en een voorbeeld zijn voor veel boeren in Europa!”



De actiegroep is bezig om zoveel mogelijk boeren en voertuigen te ronselen die volgende week woensdagochtend te horen krijgen waar ze precies actie gaan voeren. Elke groep boeren moet zorgen voor toiletvoorziening, eten, drinken en een geluidsinstallatie. “Houd rekening met eventueel langer verblijf indien onze actie niet meteen resultaat oplevert”, aldus Den Oever.



'We zullen strijden tot het einde en ver daarna!'

De voorzitter zegt trots te zijn op de hoge organisatiegraad, de hoge moraal en actiebereidheid van de boeren. “We vertrouwen voor 1000% op onze strijders. Wij zijn er voor jullie en jullie zullen er zijn voor ons! De acties van 1, 16+17 en 30 oktober zullen verbleken bij wat er nu op touw is gezet. Naar onze strijders wil ik het volgende zeggen: Ze kunnen onze bedrijven afpakken, ons verdrijven van ons land maar ze kunnen onze eer niet afnemen! We zullen strijden tot het einde en ver daarna!”



De boeren laten in de brief weten dat ze als FDF een structurele verbetering willen aanbrengen in het verdienmodel van de agrarische sector, alsmede het stikstofbeleid van de overheid terugbrengen naar normale proporties.