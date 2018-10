Harde knallen bij sloop Big Building

De oorzaak van deze herrie is het verwijderen van zware betonnen liggers in het pand.



Elke ligger weegt zo'n 20.000 kilo en wordt door het sloopbedrijf losgeknipt. Wanneer ze los zijn, komen ze op de grond. Dit gebeurt zoveel mogelijk gecontroleerd, maar er komt toch veel geluid vrij.



Met de sloopaannemer Dusseldorp is inmiddels afgesproken dat zij de sloopmethode aanpassen om te zorgen dat er zo weinig mogelijk overlast optreedt.



Iedereen met een vraag of melding kan contact opnemen met aannemer Dusseldorp via 0544-488488. 's Avonds en in het weekend kun je bellen naar een noodnummer via 0620746999 of kun je een e-mail sturen naar l.groenewold@dusseldorp.nu.